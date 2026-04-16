Никто не даст Трампу забрать всю нефть везде, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что никто не даст президенту Трампу "забрать всю нефть везде".
- Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы и не исключил попытки захватить остров Харк.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Никто не даст президенту США Дональду Трампу "забрать всю нефть везде", заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Вот как один товарищ из-за океана говорит: "Мы придем и заберем всю нефть". Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну, много чего говорит", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.
