Трамп поручил Вэнсу и Рубио работать с Израилем и Ливаном

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения "прочного мира" между странами.

"Я поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном "Рейзином" Кейном работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира", - написал американский лидер в Truth Social.