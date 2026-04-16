Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 16.04.2026 (обновлено: 20:00 16.04.2026)
Израиль и Ливан договорились прекратить огонь, заявил Трамп

Трамп: Нетаньяху и глава Ливана Аун согласились на прекращение огня на 10 дней

© РИА НовостиПоследствия бомбардировок в южном пригороде Бейрута — районе Кафаат
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о прекращении огня на десять дней.
  • Руководству поручено работать с ними для достижения прочного мира.
  • Позже глава Белого дома пригласит лидеров на переговоры в Вашингтон.
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись об их перемирии.
"Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на десять дней начиная с 17:00 EST", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира. Позже он собирается принять их в Белом доме для проведения переговоров по существу.
Накануне в руководстве шиитского движения "Хезболла" заявили о согласии прекратить огонь, если ЦАХАЛ также будет соблюдать перемирие. Позже портал Ynet сообщил, что военно-политический кабинет Израиля в ходе четырехчасового заседания так и не принял решение по этому вопросу.
Конфликт между странами обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Израиля и США. С 16 марта Тель-Авив ведет наземную операцию на юге Ливана и обстреливает города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.
ЛиванИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДональд ТрампДжозеф АунБиньямин НетаньяхуСШАХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала