Израиль и Ливан договорились прекратить огонь, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись об их перемирии.
"Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально объявят о прекращении огня на десять дней начиная с 17:00 EST", — написал он в соцсети Truth Social.
Накануне в руководстве шиитского движения "Хезболла" заявили о согласии прекратить огонь, если ЦАХАЛ также будет соблюдать перемирие. Позже портал Ynet сообщил, что военно-политический кабинет Израиля в ходе четырехчасового заседания так и не принял решение по этому вопросу.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.