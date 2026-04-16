Президент Бразилии указал на ошибку Трампа

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 16.04.2026 (обновлено: 17:14 16.04.2026)
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп ошибается, думая, что американская мощь определяет правила игры, заявил президент Бразилии Лула да Силва.
  • Он выразил беспокойство из-за того, что Совбез ООН по сути ведет войну.
  • Со времен Второй мировой никогда не шло так много конфликтов одновременно.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр — Новости. Дональд Трамп ошибается, думая, что американская экономическая, военная и технологическая мощь определяет правила игры, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Он создает проблемы для Соединенных Штатов. <...> Решив напасть на Иран, догадывался ли он, что цены на топливо вырастут и за это заплатят люди. Если вы возглавляете государство, то должны уважать суверенитет других стран", — сказал он в интервью El País.
Лула да Силва также выразил беспокойство из-за того, что Совбез ООН по сути ведет войну.
"Это как если бы мир был дрейфующим кораблем без какого-либо института, который бы направлял цивилизованное поведение наций. Мы столкнулись с очень деликатной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было одновременно столько конфликтов. Только в прошлом году на войны было потрачено 2,7 триллиона долларов. На половину этой суммы мы могли бы покончить с неграмотностью, глобальным энергетическим кризисом и голодом для 630 миллионов человек", — подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, однако прошедшие в минувшие выходные переговоры не принесли результатов: стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Штаты объявили о блокаде иранских портов. Посредники пытаются организовать новую встречу участников конфликта.
В миреСШАИранЛуис Инасиу Лула да СилваДональд ТрампООНБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала