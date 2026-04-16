Президент Бразилии указал на ошибку Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп ошибается, думая, что американская мощь определяет правила игры, заявил президент Бразилии Лула да Силва.
- Он выразил беспокойство из-за того, что Совбез ООН по сути ведет войну.
- Со времен Второй мировой никогда не шло так много конфликтов одновременно.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 апр — Новости. Дональд Трамп ошибается, думая, что американская экономическая, военная и технологическая мощь определяет правила игры, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Он создает проблемы для Соединенных Штатов. <...> Решив напасть на Иран, догадывался ли он, что цены на топливо вырастут и за это заплатят люди. Если вы возглавляете государство, то должны уважать суверенитет других стран", — сказал он в интервью El País.
Лула да Силва также выразил беспокойство из-за того, что Совбез ООН по сути ведет войну.
"Это как если бы мир был дрейфующим кораблем без какого-либо института, который бы направлял цивилизованное поведение наций. Мы столкнулись с очень деликатной ситуацией: никогда со времен Второй мировой войны не было одновременно столько конфликтов. Только в прошлом году на войны было потрачено 2,7 триллиона долларов. На половину этой суммы мы могли бы покончить с неграмотностью, глобальным энергетическим кризисом и голодом для 630 миллионов человек", — подчеркнул он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, однако прошедшие в минувшие выходные переговоры не принесли результатов: стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Штаты объявили о блокаде иранских портов. Посредники пытаются организовать новую встречу участников конфликта.