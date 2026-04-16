Трамп сам принимает решения по операции против Ирана, заявил Хегсет - РИА Новости, 16.04.2026
16:07 16.04.2026
Трамп сам принимает решения по операции против Ирана, заявил Хегсет

Хегсет: Трамп самолично принимает решения по операции против Ирана

© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп самостоятельно принимает решения касательно проведения операции против Ирана.
  • Израиль Трампу ничего не навязывает, добавил Хегсет.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп самолично принимает решения касательно проведения операции против Ирана, Израиль ему ничего не навязывает, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президенту ничего не навязывают. Президент США Дональд Трамп самостоятельно принимает решения в интересах нашей страны и по защите наших интересов, а затем сотрудничает с союзниками и партнерами, в данном случае с Израилем, который обладает большой решимостью и значительными возможностями, за что мы ему благодарны. Президенту Трампу ничего не навязывают", - сказал Хегсет на брифинге.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
