Трамп сам принимает решения по операции против Ирана, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп самолично принимает решения касательно проведения операции против Ирана, Израиль ему ничего не навязывает, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Президенту ничего не навязывают. Президент США Дональд Трамп самостоятельно принимает решения в интересах нашей страны и по защите наших интересов, а затем сотрудничает с союзниками и партнерами, в данном случае с Израилем, который обладает большой решимостью и значительными возможностями, за что мы ему благодарны. Президенту Трампу ничего не навязывают", - сказал Хегсет на брифинге.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров