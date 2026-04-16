СМИ: Трамп хочет положить конец войне в Иране как можно скорее

02:02 16.04.2026
WSJ: Трамп хочет положить конец войне в Иране как можно скорее

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время ужина с королевской четой Нидерландов в Белом доме заявил, что хочет положить конец войне с Ираном как можно скорее, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
"Трамп заявил королю и королеве Нидерландов, что хочет быстро положить конец войне в Иране", - пишет газета.
Высокопоставленный американский чиновник также утверждает, что ВМС США якобы способны поддерживать блокаду Ормузского пролива "неограниченно долго". При этом издание подчеркивает, что в Пентагоне существуют опасения, что блокада создаст дополнительную нагрузку на военные корабли США и ослабит присутствие американского флота в других регионах.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
