ТПП РФ предлагает ограничить участие самозанятых в сферах повышенного риска

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает ввести для самозанятых перечень разрешенных видов деятельности, исключив сферы повышенного риска для жизни и здоровья граждан, заявил РИА Новости директор департамента развития предпринимательства ТПП Денис Дыбов.

"Мы предлагаем ввести перечень разрешенных видов деятельности для специального налогового режима, исключив сферы повышенного риска, а также наладить интеграцию данных между ФНС и контрольно-надзорными ведомствами для исключения серых зон", – сказал он.

По словам Дыбова, допуск к деятельности с повышенным риском, таких как медицина, общепит, строительство, газовые службы, должен определяться подтвержденной квалификацией, лицензией и соответствующим статусом.

"Индивидуальные предприниматели и юридические лица несут уголовную, административную и имущественную ответственность. Они часто оформляют страховки ответственности, что гарантирует возможность компенсации ущерба клиенту. У самозанятых этого механизма нет. Взыскание ущерба с самозанятого серьезно усложнено, а порой фактически невозможно", - указал собеседник агентства.

В качестве примера он привел ситуацию, когда мастер-самозанятый обслуживает газовую службу без профильного образования. "Одна ошибка - и взрыв в многоквартирном доме. Готовы ли мы ради простоты налогового режима идти на такие риски? Мы считаем, что нет", - заявил он.

Он добавил, что аргумент ФНС о том, что режим создавался для простоты, бесспорен. Но эта простота, по его словам, "уместна для репетиторства или уборки, а не там, где ошибка стоит жизни".