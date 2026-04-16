17:13 16.04.2026
ТПП РФ предлагает ограничить участие самозанятых в сферах повышенного риска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
Табличка на здании Торгово-промышленной палаты РФ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает ввести для самозанятых перечень разрешенных видов деятельности, исключив сферы повышенного риска для жизни и здоровья граждан, заявил РИА Новости директор департамента развития предпринимательства ТПП Денис Дыбов.
"Мы предлагаем ввести перечень разрешенных видов деятельности для специального налогового режима, исключив сферы повышенного риска, а также наладить интеграцию данных между ФНС и контрольно-надзорными ведомствами для исключения серых зон", – сказал он.
По словам Дыбова, допуск к деятельности с повышенным риском, таких как медицина, общепит, строительство, газовые службы, должен определяться подтвержденной квалификацией, лицензией и соответствующим статусом.
"Индивидуальные предприниматели и юридические лица несут уголовную, административную и имущественную ответственность. Они часто оформляют страховки ответственности, что гарантирует возможность компенсации ущерба клиенту. У самозанятых этого механизма нет. Взыскание ущерба с самозанятого серьезно усложнено, а порой фактически невозможно", - указал собеседник агентства.
В качестве примера он привел ситуацию, когда мастер-самозанятый обслуживает газовую службу без профильного образования. "Одна ошибка - и взрыв в многоквартирном доме. Готовы ли мы ради простоты налогового режима идти на такие риски? Мы считаем, что нет", - заявил он.
Он добавил, что аргумент ФНС о том, что режим создавался для простоты, бесспорен. Но эта простота, по его словам, "уместна для репетиторства или уборки, а не там, где ошибка стоит жизни".
"Необходимо обозначить перечень разрешенных видов деятельности. Те, кто хочет работать в лицензированной сфере, должны регистрировать ИП или ООО. Это не запрет на деятельность, а требование оформления статуса, соответствующего уровню риска", – уточнил он.
