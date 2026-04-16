В Тюмени пожарный откачал двух кошек, пострадавших при пожаре

Пожар в одной из квартир на верхнем этаже многоквартирного дома по улице Республики произошел в среду. Огонь ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Спасены 3 человека, эвакуированы 8 человек.

Для Руслана Белоуса это не первый случай оказания помощи животным. За службу он более десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах. В пресс-службе отметили, что когда есть возможность, пожарные всегда помогают животным, в том числе на таких сложных пожарах, как был вчера, когда пришлось использовать автолестницу и выводить людей по лестничным пролетам.