В Тюмени пожарный откачал двух кошек, пострадавших при пожаре

ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Пожарный в Тюмени при тушении квартиры спас трех кошек, двум из них потребовалась реанимация, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области.
Пожар в одной из квартир на верхнем этаже многоквартирного дома по улице Республики произошел в среду. Огонь ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Спасены 3 человека, эвакуированы 8 человек.
"Пожарный 14-й пожарно-спасательной части города Тюмени Руслан Белоус служит в МЧС более 10 лет. На вчерашнем пожаре, который произошел на девятом этаже, он вывел женщину и трех кошек, двух впоследствии откачал. Пожар был сложным. Благо, что все завершилось успешно: ни люди, ни животные не пострадали", - рассказали агентству в пресс-службе.
Для Руслана Белоуса это не первый случай оказания помощи животным. За службу он более десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах. В пресс-службе отметили, что когда есть возможность, пожарные всегда помогают животным, в том числе на таких сложных пожарах, как был вчера, когда пришлось использовать автолестницу и выводить людей по лестничным пролетам.
