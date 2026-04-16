Хорошие новости
 
15:25 16.04.2026 (обновлено: 17:00 16.04.2026)
В Тюмени пожарный откачал двух кошек, пострадавших при пожаре

В Тюмени пожарный спас трех кошек при тушении возгорания в квартире

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени сотрудник МЧС Руслан Белоус спас трёх кошек при тушении пожара в квартире.
  • Двум из них потребовалась реанимация.
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Пожарный в Тюмени при тушении квартиры спас трех кошек, двум из них потребовалась реанимация, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Тюменской области.
Пожар в одной из квартир на верхнем этаже многоквартирного дома по улице Республики произошел в среду. Огонь ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Спасены 3 человека, эвакуированы 8 человек.
"Пожарный 14-й пожарно-спасательной части города Тюмени Руслан Белоус служит в МЧС более 10 лет. На вчерашнем пожаре, который произошел на девятом этаже, он вывел женщину и трех кошек, двух впоследствии откачал. Пожар был сложным. Благо, что все завершилось успешно: ни люди, ни животные не пострадали", - рассказали агентству в пресс-службе.
Для Руслана Белоуса это не первый случай оказания помощи животным. За службу он более десятка раз выносил из огня кошек, собак и даже черепах. В пресс-службе отметили, что когда есть возможность, пожарные всегда помогают животным, в том числе на таких сложных пожарах, как был вчера, когда пришлось использовать автолестницу и выводить людей по лестничным пролетам.
Огнеборцы при тушении пожара в Химках спасли 10 породистых кошек - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Химках спасли десять кошек при тушении пожара
20 февраля, 20:01
 
Хорошие новостиПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
