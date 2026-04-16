СМИ: тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным
06:53 16.04.2026 (обновлено: 06:54 16.04.2026)
СМИ: тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным

AHaber: тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным

СТАМБУЛ, 16 апр – РИА Новости. Результаты теста популярного турецкого актера Бурака Дениза на наркотики оказались положительными, в его организме обнаружены следы употребления кокаина, передает телеканал AHaber.
Дениз, ставший известным после исполнения роли в сериале "Королева ночи", был задержан вместе с рядом других звезд 9 апреля по подозрению в употреблении и сбыте наркотиков.
"Тест Бурака Дениза на наркотики оказался положительным, в организме обнаружены следы употребления марихуаны и кокаина", - передает канал. По его данным, актера отпустили на свободу под обязательство отмечаться в участке
Аналогичную меру применили к еще четверым задержанным 9 апреля, в том числе актрисе Серре Пиринч, пойманной на употреблении марихуаны и кокаина.
Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны более 250 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.
Полиция Турции проводит антинаркотические рейды с октября 2025 года. В рамках расследования в разное время были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. Ранее после задержания и признания в употреблении наркотиков главных ролей в сериалах лишились актер турецкого сериала "Дети рая" Исмаил Хаджиоглу и актер сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр.
