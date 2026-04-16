В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

КАЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, четыре человека в легковушке погибли, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, примерно в 05.40 мск 16 апреля на 709-м километре трассы М-12 на территории Кайбицкого района произошло столкновение транспортных средств Hyundai Solaris и "Валдай Луидор", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
Как уточняет госавтоинспекция Татарстана, водитель автомобиля Hyundai, 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с грузовиком.
Обстоятельства ДТП выясняются.