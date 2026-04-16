ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и грузовика на трассе в Татарстане

ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и грузовика на трассе в Татарстане

В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Краткий пересказ ИИ На 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе Татарстана Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком.

Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

КАЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, четыре человека в легковушке погибли, сообщает прокуратура Татарстана.

"По предварительным данным, примерно в 05.40 мск 16 апреля на 709-м километре трассы М-12 на территории Кайбицкого района произошло столкновение транспортных средств Hyundai Solaris и "Валдай Луидор", - говорится в сообщении

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.

Как уточняет госавтоинспекция Татарстана, водитель автомобиля Hyundai, 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с грузовиком.