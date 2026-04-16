В Татарстане легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 16.04.2026
В Татарстане четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

© Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram — ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris и грузовика на трассе в Татарстане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • На 709-м километре трассы М-12 в Кайбицком районе Татарстана Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком.
  • Погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
КАЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане, четыре человека в легковушке погибли, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, примерно в 05.40 мск 16 апреля на 709-м километре трассы М-12 на территории Кайбицкого района произошло столкновение транспортных средств Hyundai Solaris и "Валдай Луидор", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля.
Как уточняет госавтоинспекция Татарстана, водитель автомобиля Hyundai, 1993 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с грузовиком.
Обстоятельства ДТП выясняются.
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала