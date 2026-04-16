Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 16.04.2026
Медведев предложил ввести систему предоставления жилья для ветеранов СВО

Медведев: в РФ должны появиться инструменты наделения жильем ветеранов СВО

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев предложил ввести систему предоставления жилья для ветеранов специальной военной операции.
  • Медведев напомнил, что в 2008 году начал работу по созданию инструмента наделения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, и эта задача была решена в течение нескольких лет.
  • По словам Медведева, сейчас есть возможность аналогично решить проблему с жильем участников СВО
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России должны быть введены инструменты наделения жильем ветеранов специальной военной операции, в том числе системы льгот и бесплатного предоставления недвижимости, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии.
В ходе заседания Медведев напомнил, что в 2008 он начал работу по созданию инструмента наделения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Эта задача была решена в течении нескольких лет. По словам Медведева, сейчас есть возможность решить эту задачу применительно к участникам спецоперации.
Медведев отметил, что нужно подумать, какие инструменты будут использоваться.
"Здесь точно должна быть система льготирования, бесплатного предоставления жилья или какой-то иной инструмент, который будет по силам участникам СВО", - сказал Медведев.
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала