ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 16.04.2026
12:23 16.04.2026 (обновлено: 12:43 16.04.2026)
ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 145 боевиков в зоне действия "Севера"

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Краткий пересказ ИИ
  • Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
  • ВСУ за сутки потеряли до 145 боевиков.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 145 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", которая улучшила свое тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Писаревка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
