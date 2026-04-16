ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия "Севера"

Краткий пересказ ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 145 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", которая улучшила свое тактическое положение, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Писаревка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.