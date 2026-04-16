Суд отклонил жалобу на взыскание денег в конкурсную массу Блиновской
18:03 16.04.2026
Суд отклонил жалобу на взыскание денег в конкурсную массу Блиновской

Суд подтвердил взыскание с производителя кофемашин в конкурсную массу Блиновской

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании "Перспектива" на взыскание в конкурсную массу Елены Блиновской 15 миллионов рублей убытков.
  • Суд признал недействительной сделкой выход Алексея Блиновского из компании "Перспектива" и взыскал убытки с Блиновского, "Перспективы" и директора компании Владимира Кондруха.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию ярославской компании "Перспектива", занимавшейся производством кофемашин, на взыскание в конкурсную массу Елены Блиновской 15 миллионов рублей убытков, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы в декабре признал недействительной сделкой выход мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского из ООО "Перспектива" (на момент выхода – ООО "Гуфо") и взыскал с Блиновского, "Перспективы" и директора компании Владимира Кондруха убытки в размере реальной стоимости доли Блиновского и убытки, вызванные последующим изменением стоимости этой доли.
Суд Москвы запросил данные об активах Блиновской в Эмиратах
Как пояснил в суде первой инстанции представитель финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной, гендиректор и совладелец ООО "Перспектива" Кондрух в 2023 году, когда возбудили уголовное дело против Блиновской, создал "зеркальную" компанию "Гуфо", в которую фактически вывел весь бизнес.
По словам юриста, "там работали одни и те же работники, было одно и то же место регистрации, один и тот же вид деятельности, один и тот же сайт, использовался один и тот же товарный знак". Блиновский, у которого в ООО "Перспектива" было 45%, вышел из бизнеса в начале 2024 года.
Финуправляющий не заинтересован в возврате доли Блиновского в "Перспективе", которая почти прекратила деятельность, отметил представитель Ознобихиной, а просит взыскать убытки с Блиновского, Кондруха и "Перспективы" в размере реальной стоимости доли Блиновского как в "Перспективе", которая работала в 2023 году первые полгода, так и аналогичной доли в "Гуфо", которая работала вторую половину года.
Кроме того, в состав убытков вошли 9 миллионов рублей займа, который Блиновский выдал "Перспективе" из средств, заработанных его женой на марафонах, и который не был возвращен. Суд полностью удовлетворил требования.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Суд отказался взыскать 47 миллионов рублей с личной помощницы Блиновской
