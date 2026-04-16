Суд отказался изучать секретные документы к иску экс-замглавы Минтранса

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд отказался отдельно изучать "секретные документы" в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры к бывшему замглавы Минтранса РФ Алексею Семёнову и связанным с ним лицам.

СУд также объявил перерыв до 17 апреля.

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Суд отказался отдельно изучать "секретные документы" в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры к бывшему замглавы Минтранса РФ Алексею Семенову и связанным с ним лицам, на чем настаивал представитель одного из ответчиков - совладельца IT-компании "Инфорион" Александра Селеменева, передает корреспондент РИА Новости

"Мы хотим предоставлять документы под грифом "совершенно секретно". Но мы лишены возможности представить такие документы, потому что тогда все участники процесса, и прокуратура в том числе, пойдут по уголовной статье. Мы просим выделить в отдельное производство конкретные требования в части обращения в доход государства долей в уставном капитале, принадлежащих Селеменеву в компании "Инфорион" и Смирнова , так как там есть и его доля. По поводу Смирнова не настаиваем, но это процессуально правильно", – заявил представитель Селеменева.

Аналогичные требования были заявлены юристами руководителя компании "Статус Комплайнс" Александра Андрущенко.

Впрочем, суд отказал в удовлетворении ходатайств и объявил перерыв до 17 апреля.

Никулинский суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению по существу искового заявления Генпрокуратуры об изъятии недвижимости, денег, яхты, ювелирных украшений и другого имущества бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц.

Генпрокуратура России просит в иске изъять у ответчиков 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений. Общая стоимость иска превышает 6 миллиардов рублей, заявляли представители ведомства.

Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств, а на неподтвержденные доходы построили загородные дома, приобрели квартиры и купили другое имущество, часть из которого оформили на аффилированных лиц, сообщала Генпрокуратура.

Как следует из исковых требований, Cемёнов совместно со Смирновым и Спасским организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств. Для этого они привлекли ООО "Инфорион Технологии", впоследствии переименованное в ООО "Инфорион", соучредителем которого являются Селеменев и Андрущенко. С 2009 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" заключило с ООО "Инфорион" более 20 контрактов на сумму свыше 340 миллионов рублей.

Андрущенко приобрел доли в уставном капитале IT-компании ООО "Статус Комплайнс", с которой у ФГУП было заключено также более 20 госконтрактов на сумму свыше 227 миллионов рублей. Совокупная капитализация ООО "Инфорион" и ООО "Статус Комплайнс" превышает 2 миллиарда рублей, суммарная ежегодная выручка – 1,4 миллиарда рублей.