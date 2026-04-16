Суд повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна* - РИА Новости, 16.04.2026
17:25 16.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
  • Ходатайство о повторном аресте имущества заявлено в связи с истечением срока предыдущего ареста.
  • Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривается заочно, так как Моргенштерн* живёт за пределами России.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи №349 в Москве.
"Ходатайство прокурора удовлетворить частично, наложить арест на имущество Алишера Моргенштерна*" - огласила судья.
Как уточнил РИА Новости адвокат рэпера Ильдар Исламов, "ходатайство о повторном аресте имущества заявлено в связи с истечением срока предыдущего ареста".
В январе 2025 года, когда Моргенштерна* обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, столичная прокуратура сообщала, что на его имущество наложен арест. В релизе упоминались земельный участок и жилой дом в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения в Москве.
Суд со 2 апреля в заочном порядке рассматривает уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По данным следствия, Моргенштерн*, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.
Моргенштерн* был включён в реестр иноагентов весной 2022 года. Музыкант, судя по его соцсетям, уже несколько лет живёт за пределами России.
* Признан в России иноагентом.
