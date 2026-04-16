Суд повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна*

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Ходатайство о повторном аресте имущества заявлено в связи с истечением срока предыдущего ареста.

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента рассматривается заочно, так как Моргенштерн* живёт за пределами России.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд повторно наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из судебного участка мирового судьи №349 в Москве.

"Ходатайство прокурора удовлетворить частично, наложить арест на имущество Алишера Моргенштерна*" - огласила судья.

Как уточнил РИА Новости адвокат рэпера Ильдар Исламов, "ходатайство о повторном аресте имущества заявлено в связи с истечением срока предыдущего ареста".

В январе 2025 года, когда Моргенштерна* обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, столичная прокуратура сообщала, что на его имущество наложен арест. В релизе упоминались земельный участок и жилой дом в Истринском районе Московской области , а также нежилое здание и три нежилых помещения в Москве

Суд со 2 апреля в заочном порядке рассматривает уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ ). По данным следствия, Моргенштерн*, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.

Моргенштерн* был включён в реестр иноагентов весной 2022 года. Музыкант, судя по его соцсетям, уже несколько лет живёт за пределами России.