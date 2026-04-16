15:58 16.04.2026
Прокурор напомнил о международном розыске экс-судьи Хахалевой

© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая судья Краснодарского краевого суда Хахалева находится в международном розыске.
  • Против судьи Елены Хахалевой в 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог".
  • Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал экс-судью Хахалеву в 2022 году.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева находится в международном розыске, рассказал представитель Генпрокуратуры РФ.
"Информация из органов МВД о том, что один из ответчиков в настоящее время на территории Российской Федерации не находится, находится в международном розыске. В частности, Хахалева Елена Владимировна. С 5 мая 2022 года она находится в федеральном розыске", - заявил гособвинитель на заседании Октябрьского районного суда Краснодара.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1 миллион 195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
ПроисшествияРоссияКраснодарЕреванЕлена ХахалеваКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
