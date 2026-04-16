Суд в Рязанской области дал 11 лет колонии обвиняемому в убийстве на охоте - РИА Новости, 16.04.2026
14:10 16.04.2026
Суд в Рязанской области дал 11 лет колонии обвиняемому в убийстве на охоте

В Рязанской области полковник полиции получил 11 лет за убийство на охоте

Суд - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Рязанской области назначил обвиняемому в убийстве на охоте 11 лет колонии строгого режима и лишил его звания полковника полиции.
  • Инцидент произошёл в феврале 2024 года во время незаконной охоты в Сараевском районе.
  • Подельник обвиняемого получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Суд в Рязанской области назначил обвиняемому в убийстве на охоте 11 лет колонии строгого режима и лишил его звания полковника полиции, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в феврале 2024 года во время незаконной охоты в Сараевском районе. В апреле 2025 года прокуратура области сообщила об утверждении обвинительного заключения. По версии следствия, Виталий Цыплаков, ранее занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, выстрелил в направлении одного из охотников, 48-летний мужчина скончался на месте. Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки.
"В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве на охоте. Сараевский районный суд Рязанской области рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства и хищении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 226 УК РФ) и его 43-летнего подельника, обвиняемого в хищении оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд назначил "виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на три года с лишением специального звания "полковник полиции".
Его подельник, уточняет надзорное ведомство, получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
По данным картотеки дел Сараевского районного суда, на четверг назначалось оглашение приговора, одним из фигурантов которого являлся Цыплаков.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
17 декабря 2025, 11:30
 
