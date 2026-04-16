Суд в Рязанской области дал 11 лет колонии обвиняемому в убийстве на охоте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Рязанской области назначил обвиняемому в убийстве на охоте 11 лет колонии строгого режима и лишил его звания полковника полиции.
- Инцидент произошёл в феврале 2024 года во время незаконной охоты в Сараевском районе.
- Подельник обвиняемого получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
РЯЗАНЬ, 16 апр - РИА Новости. Суд в Рязанской области назначил обвиняемому в убийстве на охоте 11 лет колонии строгого режима и лишил его звания полковника полиции, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в феврале 2024 года во время незаконной охоты в Сараевском районе. В апреле 2025 года прокуратура области сообщила об утверждении обвинительного заключения. По версии следствия, Виталий Цыплаков, ранее занимавший должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, выстрелил в направлении одного из охотников, 48-летний мужчина скончался на месте. Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки.
"В Рязанской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве на охоте. Сараевский районный суд Рязанской области рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства и хищении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 1 статьи 226 УК РФ) и его 43-летнего подельника, обвиняемого в хищении оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд назначил "виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на три года с лишением специального звания "полковник полиции".
Его подельник, уточняет надзорное ведомство, получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
По данным картотеки дел Сараевского районного суда, на четверг назначалось оглашение приговора, одним из фигурантов которого являлся Цыплаков.
Случайно застреливший главу района Новосибирска охотник пойдет под суд
17 декабря 2025, 11:30