Женщину, сбежавшую из России, заочно осудили за жестокое убийство подруги

Егорьевский горсуд Подмосковья заочно приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за убийство знакомой.

Цконян признали виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Осужденная объявлена в международный розыск.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Егорьевский горсуд Подмосковья заочно приговорил к 15 годам женщину, объявленную в международный розыск за жестокое убийство своей знакомой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как было установлено в суде, в 2015 году женщина по фамилии Цконян приехала к знакомой в Егорьевский район Московской области . В процессе общения между ними произошел конфликт, в ходе которого у обвиняемой возник преступный умысел, направленный на убийство.

Женщины сильно выпили, и Цконян предложила знакомой вместе поехать в Москву . По дороге она остановилась, вытащила знакомую из автомобиля и нанесла ей удар по голове. Затем, оттащив потерпевшую в кювет, облила бензином, подожгла, после чего скрылась. Смерть наступила на месте происшествия в результате несовместимых с жизнью термических ожогов.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

"Суд признал Цконян С.Д. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет, с отбыванием в ИК общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - рассказали в пресс-службе.