Суд отправил в СИЗО депутата горсовета Уфы по делу о растрате

- Советский суд Уфы отправил депутата горсовета Александра Дегтева в СИЗО до 20 мая по делу о растрате.
- Дегтеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое организованной группой в особо крупном размере).
- По версии следствия, Дегтев в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО «Башспирт» обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного договора аренды, причинив бюджету Республики Башкортостан ущерб более 257 миллионов рублей.
УФА, 16 апр - РИА Новости. Советский суд Уфы отправил в СИЗО депутата горсовета Александра Дегтева до 20 мая по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе ФСБ по региону РИА Новости сообщали о задержании Дегтева. Ему вменяют уголовное дело о растрате или присвоении.
"Суд арестовал его до 20 мая", - сообщили агентству в Советском районном суде.
СУСК РФ по Башкирии сообщает, что предъявлено обвинение директору коммерческой организации в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что речь идёт о Дегтеве.
По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый, действуя в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО "Башспирт", обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного для государственного холдинга договора аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. В результате через подконтрольную обвиняемому структуру бюджету Республики Башкортостан был причинен совокупный ущерб в размере более 257 миллионов рублей, говорится в сообщении.
"По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пятеро граждан, в том числе два бывших директора акционерного общества", - сообщает региональный следком.
