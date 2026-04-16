Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО депутата горсовета Уфы по делу о растрате - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 16.04.2026 (обновлено: 14:00 16.04.2026)
Суд отправил в СИЗО депутата горсовета Уфы по делу о растрате

Депутата горсовета Уфы отправили в СИЗО по делу о растрате

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский суд Уфы отправил депутата горсовета Александра Дегтева в СИЗО до 20 мая по делу о растрате.
  • Дегтеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое организованной группой в особо крупном размере).
  • По версии следствия, Дегтев в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО «Башспирт» обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного договора аренды, причинив бюджету Республики Башкортостан ущерб более 257 миллионов рублей.
УФА, 16 апр - РИА Новости. Советский суд Уфы отправил в СИЗО депутата горсовета Александра Дегтева до 20 мая по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе ФСБ по региону РИА Новости сообщали о задержании Дегтева. Ему вменяют уголовное дело о растрате или присвоении.
"Суд арестовал его до 20 мая", - сообщили агентству в Советском районном суде.
СУСК РФ по Башкирии сообщает, что предъявлено обвинение директору коммерческой организации в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
В правоохранительных органах РИА Новости подтвердили, что речь идёт о Дегтеве.
По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год обвиняемый, действуя в сговоре с двумя бывшими генеральными директорами АО "Башспирт", обеспечил заключение и исполнение экономически невыгодного для государственного холдинга договора аренды объекта недвижимости. Сделка заключалась без проведения обязательных конкурсных процедур и оценки рыночной стоимости. В результате через подконтрольную обвиняемому структуру бюджету Республики Башкортостан был причинен совокупный ущерб в размере более 257 миллионов рублей, говорится в сообщении.
"По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пятеро граждан, в том числе два бывших директора акционерного общества", - сообщает региональный следком.
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика БашкортостанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала