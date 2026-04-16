Суд на Ямале признал незаконным увольнение женщины из-за нецензурной брани

Краткий пересказ ИИ Губкинский районный суд ЯНАО признал незаконным увольнение местной жительницы после нецензурной брани в адрес начальника и коллег.

Суд установил, что переписка с использованием нецензурных выражений имела место в выходной и нерабочий дни, а также не было представлено доказательств наличия ранее дисциплинарного взыскания.

Суд решил изменить основание увольнения на расторжение трудового договора по инициативе работника и взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Губкинский районный суд ЯНАО признал незаконным увольнение местной жительницы после нецензурной брани в адрес начальника и коллег в выходные и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей, следует из картотеки суда.

Как указано в решении суда, работница одной из ямальских компаний дважды в рабочем чате и переписке с начальником использовала нецензурные выражения, после чего была уволена по статье трудового кодекса "в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, после дисциплинарного взыскания".

Свой поступок женщина объяснила нервным срывом, принесла извинения и попросила указать в качестве причины ухода увольнение по собственному желанию, но компания не пошла на уступки.

С расторжением договора по инициативе работодателя женщина не согласилась и обратилась в суд, потребовав изменения формулировки причин увольнения и компенсации морального вреда, так как после увольнения не могла найти работу, поскольку основание увольнения не нравилось работодателям.

Компания в свою очередь заявила, что основанием для увольнения послужило "агрессивное и хамское поведение по отношению к начальству и коллегам, что является грубым нарушением трудовой дисциплины".

Суд, однако, установил, что переписка с использованием нецензурных выражений имела место в выходной и не рабочий дни, также не было представлено доказательств наличия ранее дисциплинарного взыскания, не учтена тяжесть проступка истца, не мотивирована невозможность применения более мягкого взыскания.

"При таких обстоятельствах приказы ответчика... о применении дисциплинарного взыскания и... о расторжении с истцом трудового договора являются незаконными", - указано в решении суда.

Суд установил сумму компенсации морального вреда, причиненного работнице "в результате незаконного применения к работнику самого строгого дисциплинарного взыскания в виде увольнения, а также отсутствия у нее возможности незамедлительно устроиться на другую работу при наличии указанного работодателем основания увольнения" в 70 тысяч рублей.

"Суд решил исковые требования удовлетворить... Возложить на... обязанность изменить основание увольнения... на расторжение трудового договора по инициативе работника, о чем внести соответствующие изменения в трудовую книжку, аннулировав запись о ее увольнении на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ по приказу... Взыскать... в пользу... компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей" - говорится в документе.