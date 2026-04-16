Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 16.04.2026
Суд на Ямале признал незаконным увольнение женщины из-за нецензурной брани

В ЯНАО женщина отсудила 70 тыс руб за увольнение после ругани в адрес начальника

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • Губкинский районный суд ЯНАО признал незаконным увольнение местной жительницы после нецензурной брани в адрес начальника и коллег.
  • Суд установил, что переписка с использованием нецензурных выражений имела место в выходной и нерабочий дни, а также не было представлено доказательств наличия ранее дисциплинарного взыскания.
  • Суд решил изменить основание увольнения на расторжение трудового договора по инициативе работника и взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Губкинский районный суд ЯНАО признал незаконным увольнение местной жительницы после нецензурной брани в адрес начальника и коллег в выходные и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей, следует из картотеки суда.
Как указано в решении суда, работница одной из ямальских компаний дважды в рабочем чате и переписке с начальником использовала нецензурные выражения, после чего была уволена по статье трудового кодекса "в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, после дисциплинарного взыскания".
Свой поступок женщина объяснила нервным срывом, принесла извинения и попросила указать в качестве причины ухода увольнение по собственному желанию, но компания не пошла на уступки.
С расторжением договора по инициативе работодателя женщина не согласилась и обратилась в суд, потребовав изменения формулировки причин увольнения и компенсации морального вреда, так как после увольнения не могла найти работу, поскольку основание увольнения не нравилось работодателям.
Компания в свою очередь заявила, что основанием для увольнения послужило "агрессивное и хамское поведение по отношению к начальству и коллегам, что является грубым нарушением трудовой дисциплины".
Суд, однако, установил, что переписка с использованием нецензурных выражений имела место в выходной и не рабочий дни, также не было представлено доказательств наличия ранее дисциплинарного взыскания, не учтена тяжесть проступка истца, не мотивирована невозможность применения более мягкого взыскания.
"При таких обстоятельствах приказы ответчика... о применении дисциплинарного взыскания и... о расторжении с истцом трудового договора являются незаконными", - указано в решении суда.
Суд установил сумму компенсации морального вреда, причиненного работнице "в результате незаконного применения к работнику самого строгого дисциплинарного взыскания в виде увольнения, а также отсутствия у нее возможности незамедлительно устроиться на другую работу при наличии указанного работодателем основания увольнения" в 70 тысяч рублей.
"Суд решил исковые требования удовлетворить... Возложить на... обязанность изменить основание увольнения... на расторжение трудового договора по инициативе работника, о чем внести соответствующие изменения в трудовую книжку, аннулировав запись о ее увольнении на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ по приказу... Взыскать... в пользу... компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей" - говорится в документе.
Кроме того, суд постановил взыскать с компании государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей.
РоссияЯмалПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала