Школу в Кузбассе оштрафовали после инцидента с пожарной лестницей - РИА Новости, 16.04.2026
12:02 16.04.2026 (обновлено: 13:04 16.04.2026)
Школу в Кузбассе оштрафовали на 50 тыс руб из-за инцидента с пожарной лестницей

КЕМЕРОВО, 16 апр – РИА Новости. Крапивинский районный суд Кемеровской области взыскал с Крапивинской средней школы 50 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от упавшей на него пожарной лестницы, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Крапивинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора к МБОУ "Крапивинская средняя общеобразовательная школа". Как установили в судебном следствии, 22 января 2026 года в школе во время перерыва между уроками несовершеннолетний был травмирован из-за упавшей на него пожарной лестницы, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.
"Оценив характер причиненных физических и нравственных страданий, обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей", – говорится в сообщении.
Как уточнили в прокуратуре региона, пострадавший – 12-летний мальчик. "Помимо вреда здоровью подростку был причинен моральный вред, выразившийся в сильных психоэмоциональных переживаниях в связи с полученной травмой, лечением, болями в области головы, которые продолжает испытывать несовершеннолетний и на сегодняшний день", – добавили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве утончили, что для недопущения подобных фактов впредь прокурором района директору школы внесено представление.
Решение в законную силу не вступило.
