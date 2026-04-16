Школу в Кузбассе оштрафовали после инцидента с пожарной лестницей

КЕМЕРОВО, 16 апр – РИА Новости. Крапивинский районный суд Кемеровской области взыскал с Крапивинской средней школы 50 тысяч рублей в пользу ребенка, пострадавшего от упавшей на него пожарной лестницы, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

Крапивинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора к МБОУ "Крапивинская средняя общеобразовательная школа". Как установили в судебном следствии, 22 января 2026 года в школе во время перерыва между уроками несовершеннолетний был травмирован из-за упавшей на него пожарной лестницы, получив закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.

"Оценив характер причиненных физических и нравственных страданий, обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей", – говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре региона, пострадавший – 12-летний мальчик. "Помимо вреда здоровью подростку был причинен моральный вред, выразившийся в сильных психоэмоциональных переживаниях в связи с полученной травмой, лечением, болями в области головы, которые продолжает испытывать несовершеннолетний и на сегодняшний день", – добавили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве утончили, что для недопущения подобных фактов впредь прокурором района директору школы внесено представление.