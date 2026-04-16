Суд отклонил иск Минпромторга к "Ростеху" на 15,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства промышленности и торговли России к госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" о взыскании более 15,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения иска, поданного в сентябре прошлого года. Основания исковых требований не сообщались.

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания РФ . Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах РФ. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.