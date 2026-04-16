Суд отклонил иск Минпромторга к "Ростеху" на 15,4 миллиарда рублей
09:13 16.04.2026
Суд отклонил иск Минпромторга к "Ростеху" на 15,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства промышленности и торговли России к госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" о взыскании более 15,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат рассмотрения иска, поданного в сентябре прошлого года. Основания исковых требований не сообщались.
Третьим лицом к делу была привлечена Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в "Ростех".
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания РФ. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 субъектах РФ. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
"Ростех" также развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другие.
ЭкономикаРоссияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
