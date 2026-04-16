Мужчина, напавший на полицейских в Оренбуржье, скрылся

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Мужчина, открывший огонь по полицейским в Оренбуржье, скрылся, ведутся его поиски, сообщила региональная полиция в своем Telegram-канале.
"Сегодня сотрудники ОП№ 3 МУ МВД России "Орское" выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске … Стрелявший скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание", - говорится в сообщении ведомства.