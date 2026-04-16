США рассматривают Россию как противника, утверждает Дрисколл

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США рассматривают Россию как противника, утверждает министр армии страны Дэн Дрисколл.
"Противник", - сказал чиновник, отвечая в ходе слушаний в палате представителей на вопрос конгрессвумен о том, как администрация президент США Дональда Трампа видит Москву: как союзника, как противника или не определилась в этом вопросе.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии по итогам 2025 года указал на то, что в новой стратегии нацбезопасности США РФ не указывается в качестве противника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что отношения России и США не находятся на "точке замерзания", контакты проводятся, но не о всех из них рассказывается.
