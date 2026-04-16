Трамп пригласит президента Ливана и премьера Израиля в Белый дом

19:15 16.04.2026 (обновлено: 19:24 16.04.2026)
Трамп пригласит президента Ливана Ауна и премьера Израиля Нетаньяху в Белый дом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп пригласит президента Ливана Ауна и премьера Израиля Нетаньяху в Белый дом для переговоров по урегулированию конфликта между странами.
  • Трамп заявил, что договорился о прекращении огня между Ливаном и Израилем на десять дней.
  • Перемирие начнётся в полночь с четверга на пятницу по московскому времени.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что пригласит президента Ливана Джозефа Ауна и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом для проведения переговоров по урегулированию конфликта между странами.
Ранее в четверг американский президент заявил, что провел разговоры с Ауном и Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на десять дней. Он добавил, что перемирие начнется в полночь с четверга на пятницу по московскому времени.
"В дополнение к только что опубликованному заявлению я приглашу премьер-министра Израиля (Биньямина - ред.) Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна в Белый дом на первые содержательные переговоры между Израилем и Ливаном с 1983 года", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
