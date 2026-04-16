Трамп пригласит президента Ливана и премьера Израиля в Белый дом

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что пригласит президента Ливана Джозефа Ауна и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом для проведения переговоров по урегулированию конфликта между странами.