16:11 16.04.2026 (обновлено: 16:12 16.04.2026)
США запустили кампанию экономического давления на Иран, заявил Хегсет

© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США наряду с морской блокадой запустили кампанию максимального экономического давления на Иран, заявил в четверг министр войны Пит Хегсет.
"Если Иран примет плохое решение, он столкнется с блокадой и бомбами, падающими на его инфраструктуру и энергетические объекты. В то же время, министр финансов Скотт Бессент и наши коллеги в его ведомстве запускают кампанию "экономической ярости", максимально увеличивая экономическое давление", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне.
По его словам, это давление коснется всего правительства Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Иран хочет привлечь США и Израиль к ответу за убийство руководства страны
Вчера, 11:14
 
