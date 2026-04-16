США запустили кампанию экономического давления на Иран, заявил Хегсет

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США наряду с морской блокадой запустили кампанию максимального экономического давления на Иран, заявил в четверг министр войны Пит Хегсет.
"Если Иран примет плохое решение, он столкнется с блокадой и бомбами, падающими на его инфраструктуру и энергетические объекты. В то же время, министр финансов Скотт Бессент и наши коллеги в его ведомстве запускают кампанию "экономической ярости", максимально увеличивая экономическое давление", - сказал Хегсет на брифинге в Пентагоне.
По его словам, это давление коснется всего правительства Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь совета обороны Али Шамхани, а также секретарь высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.