США будут пресекать попытки оказать материальную помощь Ирану

- США в рамках морской блокады будут пресекать попытки любого судна оказать материальную помощь Ирану, утверждает генерал Дэн Кейн.
- США будут преследовать любые суда под иранским флагом и танкеры, перевозящие иранскую нефть.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. США в рамках морской блокады будут пресекать попытки любого судна оказать материальную помощь Ирану, утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.
"Помимо этой блокады, объединенные силы в рамках операций и действий в других зонах ответственности ... будут активно преследовать любые суда под иранским флагом, а также любые суда, пытающиеся оказывать материальную поддержку Ирану", - сказал Кейн в ходе брифинга.
Генерал добавил, что эта мера будет распространяться и на танкеры, перевозящие иранскую нефть.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.