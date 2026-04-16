США пригрозили перехватывать суда, нарушившие блокаду против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытка любого судна прорвать блокаду Ирана приведет к тому, что моряки ВМС США задействуют заранее разработанные боевые меры, заявил генерал Дэн Кейн.
- Он добавил, что в отношении этих судов США готовы применять предупредительные выстрелы и брать их под контроль.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы применять широкий спектр мер по отношению к судам, пытающимся нарушить введенную Вашингтоном блокаду иранских портов, вплоть до их захвата, заявил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
"Любое судно, которое попытается прорвать блокаду, вынудит наших моряков провести заранее спланированные оперативно-тактические мероприятия… и при необходимости взять его под контроль", - сказал Кейн во время пресс-брифинга в Пентагоне.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров
