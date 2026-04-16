США перебросили в Европу разведывательный дрон - РИА Новости, 16.04.2026
11:23 16.04.2026
США перебросили в Европу разведывательный дрон

США перебросили в Европу разведывательный БПЛА из Флориды

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат ВВС США. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton ВМС США перелетел из США в Европу, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее на Ближнем Востоке США потеряли точно такой же БПЛА, после вылета с базы Сигонелла на Сицилии 9 апреля около 9.30 мск, патрулирования и подачи сигнала бедствия в районе ОАЭ у него были зафиксированы сбои в работе транспондера. Как позже выяснило РИА Новости, стоимость одного такого беспилотника доходит почти до 240 млн долларов.
БПЛА, предположительно, вылетел с базы Mayport Naval Station в американском штате Флорида около 19.10 мск, затем, перелетев через Атлантический океан, пролетел над Гибралтарским проливом и начал снижение около Сицилии, где находится военная база Сигонелла, с которой вылетал на разведку ранее потерянный "Triton".
Его "предшественник" выполнял полеты у территории Ирана - летал над Ормузским проливом, у острова Харк и города Бушер, где находится одноименная атомная электростанция.
В миреСШАСицилияЕвропаNorthrop GrummanБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
