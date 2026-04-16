"Отдает отчаянием": в США забили тревогу из-за состояния Трампа

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Все более хаотичная риторика президента США Дональда Трампа отдает растерянностью и отчаянием, а также сигнализирует о желании заключить сделку с Ираном любой ценой, передает телеканал СNN.
"Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха — намеренная или случайная — подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка", — говорится в материале.
Как считает автор, трудно сказать, вызваны ли постоянные изменения позиций Трампа дефицитом внимания, проблемами с памятью или особенным подходом к переговорам.
"Но, прежде всего, с учетом роста инфляции и цен на бензин, а также открытого бунта сторонников MAGA Трампу срочно нужна сделка", — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия.
По словам официальных лиц, обе стороны предложили остановить обогащение урана в Иране, однако не могут согласовать сроки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.