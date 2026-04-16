Рейтинг@Mail.ru
"Отдает отчаянием": в США забили тревогу из-за состояния Трампа - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 16.04.2026
"Отдает отчаянием": в США забили тревогу из-за состояния Трампа

СNN: беспорядочная риторика Трампа говорит об желании заключить сделку с Ираном

© REUTERS / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Все более хаотичная риторика президента США Дональда Трампа отдает растерянностью и отчаянием, а также сигнализирует о желании заключить сделку с Ираном любой ценой, передает телеканал СNN.
"Попытка затруднить понимание оппонентом ваших целей имеет свои ограничения как переговорная стратегия и может отдавать растерянностью и отчаянием. И эта неразбериха — намеренная или случайная — подчеркивает, насколько Трампу нужна сделка", — говорится в материале.
Как считает автор, трудно сказать, вызваны ли постоянные изменения позиций Трампа дефицитом внимания, проблемами с памятью или особенным подходом к переговорам.
"Но, прежде всего, с учетом роста инфляции и цен на бензин, а также открытого бунта сторонников MAGA Трампу срочно нужна сделка", — говорится в материале.
Во вторник президент США выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не подтверждает договоренность с Вашингтоном о продлении перемирия.
По словам официальных лиц, обе стороны предложили остановить обогащение урана в Иране, однако не могут согласовать сроки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала