"Они в ужасе": в Вашингтоне высказались о новых ударах по Ирану

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отклонение резолюции, запрещающей нанесение новых ударов по Ирану без одобрения американского конгресса, угрожает мирным переговорам, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном", — написал он.
По его словам, демократы будут пытаться повторить голосование, несмотря на все попытки противодействия со стороны республиканцев.
Голоса сенаторов разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал резолюцию. В свою очередь, Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.