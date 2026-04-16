"Они в ужасе": в Вашингтоне высказались о новых ударах по Ирану - РИА Новости, 16.04.2026
05:05 16.04.2026
"Они в ужасе": в Вашингтоне высказались о новых ударах по Ирану

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отклонение резолюции, запрещающей нанесение новых ударов по Ирану без одобрения американского конгресса, угрожает мирным переговорам, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
СМИ назвали фатальную ошибку Трампа в отношении Ирана
01:19
По его словам, демократы будут пытаться повторить голосование, несмотря на все попытки противодействия со стороны республиканцев.
Сенат США в среду отклонил резолюцию, запрещающую дальнейшее нанесение ударов по Ирану без одобрения американского конгресса. В поддержку документа высказались только 47 сенаторов, 52 законодателя проголосовали против.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Трамп считает возможным заключение сделки с Ираном до 27 апреля
Вчера, 15:29
Голоса сенаторов разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал резолюцию. В свою очередь, Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В США испугались хода Трампа перед встречей с Си Цзиньпином
04:12
 
В миреИранСШАЧак ШумерРэнд ПолВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
