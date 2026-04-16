Рейтинг@Mail.ru
США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений, сообщает WSJ - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 16.04.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
По информации издания, представители Пентагона провели предварительные обсуждения с крупнейшими американскими промышленными корпорациями. Среди них – автопроизводители GM, Ford и Oshkosh, а также производитель авиадвигателей GE Aerospace.
"Пентагон заинтересован в привлечении этих компаний к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого снаряжения, поскольку войны в Украине и Иране истощают запасы", – пишет WSJ.
По словам источников издания, обсуждения начались ещё до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако истощение ресурсов США в результате ударов по Ирану – ещё одно свидетельство того, что американским военным требуется больше партнёров для быстрого наращивания поставок боеприпасов и тактического вооружения.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена в 2027 финансовом году увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 триллионов долларов.
В миреСШАИранУкраинаДональд ТрампМинистерство обороны СШАFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала