СМИ: глава минздрава США препарировал енота во время семейной поездки
01:53 16.04.2026
СМИ: глава минздрава США препарировал енота во время семейной поездки

© AP Photo / Matt Rourke
Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
Роберт Ф. Кеннеди — младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший неоднократно демонстрировал необычный интерес к патологоанатомическим вскрытиям, в одном из эпизодов он препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми, пишет газета New York Post.
Газета ссылается на книгу "RFK Jr.: The Fall and Rise", написанную штатной журналисткой The Post Изабель Винсент на основе различных источников и личных дневников Кеннеди, которые он вёл, живя в Нью-Йорке с 1999 по 2001 год.
В частности, одним из примеров из книги является ситуация, когда он, заметив мертвого енота, остановил семейный седан на обочине дороги и отрезал половые органы животного, чтобы, как он сам выразился, "изучить их позже".
"Я стоял перед своей припаркованной машиной на шоссе I-684, вырезая пенис у сбитого на дороге енота", - говорится в книге о Роберте Кеннеди, которую цитирует газета. Позже в интервью для журнала People, комментируя этот случай, Кеннеди рассказал, что его "дети терпеливо ждали в машине".
Помимо инцидента с енотом, в материале упоминаются и другие случаи. В 2024 году сам министр рассказывал New Yorker о том, как однажды подбросил тушу медвежонка в Центральный парк после неудачной попытки освежевать его.
Его дочь Кэтлин Кеннеди вспоминала в интервью журналу Town & Country в 2012 году, как ее отец пытался перевезти на крыше автомобиля голову кита, из-за чего машина пропиталась неприятным запахом.
"Мы все надели на головы пластиковые пакеты с прорезанными отверстиями для рта, а люди на шоссе показывали нам неприличные жесты, но для нас это было обычным делом", – приводит NYP ее слова.
Как сообщал ранее Telegraph со ссылкой на письмо кузины Кэролайн Кеннеди, необычное пристрастие министра проявлялось еще в годы учёбы в колледже: он любил кормить хищных птиц.
