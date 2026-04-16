СМИ: глава минздрава США препарировал енота во время семейной поездки

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший неоднократно демонстрировал необычный интерес к патологоанатомическим вскрытиям, в одном из эпизодов он препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми, пишет газета Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший неоднократно демонстрировал необычный интерес к патологоанатомическим вскрытиям, в одном из эпизодов он препарировал енота на обочине дороги в ходе семейной поездки с детьми, пишет газета New York Post

Газета ссылается на книгу "RFK Jr.: The Fall and Rise", написанную штатной журналисткой The Post Изабель Винсент на основе различных источников и личных дневников Кеннеди , которые он вёл, живя в Нью-Йорке с 1999 по 2001 год.

В частности, одним из примеров из книги является ситуация, когда он, заметив мертвого енота, остановил семейный седан на обочине дороги и отрезал половые органы животного, чтобы, как он сам выразился, "изучить их позже".

"Я стоял перед своей припаркованной машиной на шоссе I-684, вырезая пенис у сбитого на дороге енота", - говорится в книге о Роберте Кеннеди, которую цитирует газета. Позже в интервью для журнала People, комментируя этот случай, Кеннеди рассказал, что его "дети терпеливо ждали в машине".

Помимо инцидента с енотом, в материале упоминаются и другие случаи. В 2024 году сам министр рассказывал New Yorker о том, как однажды подбросил тушу медвежонка в Центральный парк после неудачной попытки освежевать его.

Его дочь Кэтлин Кеннеди вспоминала в интервью журналу Town & Country в 2012 году, как ее отец пытался перевезти на крыше автомобиля голову кита, из-за чего машина пропиталась неприятным запахом.

"Мы все надели на головы пластиковые пакеты с прорезанными отверстиями для рта, а люди на шоссе показывали нам неприличные жесты, но для нас это было обычным делом", – приводит NYP ее слова.