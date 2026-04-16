Расчет БПЛА "Севера" за сутки сбил 70 дронов ВСУ в белгородском приграничье

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных систем мотострелковой бригады группировки "Север" за суточное дежурство уничтожил более 70 беспилотников ВСУ разных типов в белгородском приграничье, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Ключ.

По его данным, расчет БПЛА ПВО сорвал попытки противника нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры в белгородском приграничье. Среди сбитых дронов он назвал около 20 тяжелых "Баба-Яга" (R-18), а также аппараты типов "Дартс", "Шарк" и другие.

"Расчет беспилотных систем 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" за период суточного дежурства сбил более 70 беспилотников различного типа на харьковском направлении", - сообщил командир.