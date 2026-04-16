Расчет БПЛА "Севера" за сутки сбил 70 дронов ВСУ в белгородском приграничье - РИА Новости, 16.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 16.04.2026
Расчет БПЛА "Севера" за сутки сбил 70 дронов ВСУ в белгородском приграничье

Российские военнослужащие - РИА Новости, 16.04.2026
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Расчет беспилотных систем мотострелковой бригады группировки "Север" за суточное дежурство уничтожил более 70 беспилотников ВСУ разных типов в белгородском приграничье, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем с позывным Ключ.
По его данным, расчет БПЛА ПВО сорвал попытки противника нанести удары по объектам гражданской инфраструктуры в белгородском приграничье. Среди сбитых дронов он назвал около 20 тяжелых "Баба-Яга" (R-18), а также аппараты типов "Дартс", "Шарк" и другие.
"Расчет беспилотных систем 128-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" за период суточного дежурства сбил более 70 беспилотников различного типа на харьковском направлении", - сообщил командир.
Он добавил, что противник пытается атаковать частные дома, инфраструктуру и транспорт, однако беспилотники стараются нейтрализовать ещё на подлете к государственной границе. Также Ключ рассказал, что расчеты несут круглосуточное дежурство, а способ уничтожения цели выбирают по обстановке и погоде - применяют таран, сброс или подрыв.
