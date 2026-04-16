Расчет FPV в ДНР за смену уничтожил БПЛА ВСУ на 17,5 миллионов рублей

ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Бойцы 4-й бригады "Южной" группировки войск за одно дежурство в районе освобожденного Торецка в ДНР уничтожили FPV-дронами шесть беспилотников самолетного типа ВСУ на сумму порядка 17,5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Иванец".