Расчет FPV в ДНР за смену уничтожил БПЛА ВСУ на 17,5 миллионов рублей

ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Бойцы 4-й бригады "Южной" группировки войск за одно дежурство в районе освобожденного Торецка в ДНР уничтожили FPV-дронами шесть беспилотников самолетного типа ВСУ на сумму порядка 17,5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Иванец".
"Задача нашего расчёта - прикрытие воздушного пространства в районе Торецка, в основном сбиваем БПЛА самолётного типа. Вот недавно мы в один день положили шесть штук: два RAM 2 X, одну "Фурию", "Лелеки" - две штуки, и ночью "Юпитер Н-1" (общая сумма порядка 17,5 миллионов рублей)", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что эти преимущественно дорогостоящие аппараты были сбиты обычными FPV-дронами, средняя стоимость которых составляет порядка 45-50 тысяч рублей.