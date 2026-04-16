Кумпилов провел совещание кабинета министров Адыгеи

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось планерное совещание кабинета министров республики, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

С основным докладом выступил председатель кабинета министров республики Анзаур Керашев. По информации премьера, в текущем году на территории республики планируется строительство, капремонт и реконструкция 99 социально значимых объектов, из них по 67 уже заключены контракты на производство работ, по 20 объектам ведутся конкурсные процедуры или процесс заключения контрактов. С учетом благоустройства общественных и дворовых территорий и ремонта дорог количество объектов достигает 155 единиц, из них законтрактован 101.

Кроме того, руководители отраслевых министерств и ведомств проинформировали о ходе заключения контрактов, строительных и ремонтных работ по конкретным объектам в сферах здравоохранения, образования, молодежной политики, культуры, спорта, туризма, занятости населения, инфраструктуры и благоустройства.

Комментируя доклады, Кумпилов подчеркнул, что руководителям профильных министерств во взаимодействии с главами территорий необходимо прогнозировать потребности в инфраструктуре, социальных объектах, а также заранее готовить проектно-сметную документацию и своевременно проводить конкурсные процедуры.

"Нужно двигаться на опережение, добиваться максимальной эффективности расходования бюджетных средств. Чем быстрее мы построим тот или иной объект, тем раньше он начнет приносить пользу людям. Используйте лучшие практики других субъектов РФ, вовлекайте жителей в созидательные процессы – в том числе, через отбор проектов по программе инициативного бюджетирования, чтобы каждый чувствовал сопричастность к развитию своего города или поселка, видел и ценил изменения к лучшему", – сказал Кумпилов, его слова приводит пресс-служба.

Руководитель региона напомнил, что все создаваемые объекты образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания должны для удобства населения размещаться в центре населенных пунктов и формировать единые архитектурные группы.

Кроме того, одним из вопросом повестки стало исполнение консолидированного бюджета республики за I квартал текущего года. По словам министра финансов Адыгеи – заместителя председателя кабинета министров Виктора Орлова, с начала года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Адыгеи составили 6,9 миллиарда рублей, темп роста – 110,3% к I кварталу 2025 года. В том числе доходы республиканской казны составили почти 5,2 миллиарда рублей с темпом роста 111,3%.