В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов

КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Более 40 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более на фоне ограничений на полеты, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, о введении которых сообщила Росавиация, действовали в аэропорту Сочи с 03.01 до 07.08 мск.
Согласно данным табло, по состоянию на 08.25 мск на два часа и более задерживается 21 рейс на вылет из Сочи. Из них шесть - на международных направлениях: в Анталью, Тбилиси, Ереван, Шарм-эль-Шейх, Ташкент и Стамбул.
На прилет в Сочи задерживаются 20 рейсов.
Росавиация сообщала, что ограничения вводили для безопасности полётов. МЧС России предупреждало о режиме беспилотной опасности на территории Краснодарского края, который ввели накануне вечером, в 18.43 мск, и отменили утром в 07.06 мск.