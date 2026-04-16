В "МегаФоне" определили типичные технические проблемы смартфонов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Недостаточная пропускная способность в сетях 3G и 4G является наиболее распространенной проблемой, выявленной "МегаФоном" в ходе тестирования смартфонов, представленных на российском рынке, сообщает оператор.

С начала 2025 года в лаборатории "МегаФона" были протестированы более ста моделей современных смартфонов разных производителей и ценовых категорий на сетях 3G, LTE и 5G.

"Наиболее распространенный баг, зафиксированный в 68% моделях ,— низкая пропускная способность (throughput) в сетях 3G и 4G. Чуть реже — в 65% случаев выявлены ошибки в агрегации несущих частот (CA), из-за чего гаджет не может объединить сигналы от нескольких базовых станций в один высокоскоростной канал. Обе они приводят к снижению фактической скорости передачи данных относительно технических возможностей сети оператора", - говорится в сообщении.

В 60% телефонов некорректно отображается "визитка" звонящего. "Сегодня маркировка звонков стала обязательной для юридических лиц, поэтому важно, чтобы информация о звонящем была доступна на экране. Наиболее частые недоработки в отображении: нечитаемые символы и статичный показ без прокрутки, что не позволяет определить название компании, которое может включать до 32 символов", - пояснили в "МегаФоне".

Кроме того, в 40% гаджетов не настроены точки доступа (APN), из-за чего не происходит автоматическое подключение к сети оператора. Такой же процент смартфонов имеют недостатки с локализацией интерфейса. Некачественный перевод на русский язык или его отсутствие в отдельных разделах меню осложняет навигацию. Чуть менее трети (31%) протестированных образцов имеют проблемы со стабильностью работы в период высокой нагрузки.

Еще один технический недочет, который выявлен в четверти тестов, — отклонения по гарантированной скорости передачи данных (Guaranteed Bit Rate), когда не поддерживается стабильное соединение с требуемой скоростью, особенно в условиях высокой нагрузки на сеть. Это негативно сказывается на качестве сервисов, в частности, видеозвонков, стриминга и работы облачных сервисов.

Повышенный уровень частоты ошибок блоков при передаче данных (Block Error Rate) обнаружен в 14% случаев. Высокий показатель приводит к потерям пакетов данных и замедлению загрузки контента, кроме того, это негативно влияет на инфраструктуру оператора и других подключенных к ней абонентов.