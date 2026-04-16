В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал четвертый за день сигнал

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Четвертый сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новое сообщение зафиксировано в 19.56 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Мясоруб".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения "Ассолев", "Криптонит" и "Кратовгиб".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало новое сообщение
Вчера, 12:50