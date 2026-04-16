Дачников предупредили о штрафах за нарушение правил сжигания мусора

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сжигать мусор на дачном участке можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более 1 метра, также можно использовать прочно установленную металлическую бочку, за нарушение правил предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.

"Разводить костер на участке, чтобы пожечь старую листву, ветки, ботву, можно в вырытой яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более 1 метра. Также можно использовать металлическую бочку. Эта бочка должна быть прочно установлена", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что за нарушения правил противопожарного режима могут предупредить о нарушении и оштрафовать на 5-15 тысяч рублей (ст. 20.4 КоАП РФ ). При введении на территории региона особого противопожарного режима предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей.

Бурякова продолжила, что для безопасного сжигания мусора следует отчистить территорию вокруг огня от сухой травы и любых горючих материалов в радиусе 5 метров. Рядом должны находиться несколько ведер воды, лопата и металлический лист, которым, в случае необходимости, можно полностью закрыть бочку.

Кроме того, место открытого огня должно быть на расстоянии не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного или отдельных групп лиственных деревьев.

При этом, сжигание мусора необходимо контролировать на протяжении всего времени горения и тления. Также в бочке запрещается сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и мусор, выделяющий при горении токсичные вещества.

По словам эксперта, нельзя сжигать мусор в бочке, если скорость ветра свыше 10 метров в секунду и бочка имеет сквозной прогар.