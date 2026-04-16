20:16 16.04.2026
Корпус гимназии №23 в подмосковных Химках отремонтировали наполовину

© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Готовность основного корпуса гимназии №23 на улице Тюкова в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках достигла 50%, сообщает пресс-служба администрации округа.
В регионе продолжается реализация народной программы "Единой России" — проектов, которые формируются на основе предложений жителей. Одним из них является капитальный ремонт указанного учебного учреждения.
Ежедневно на площадке работают более 50 строителей, сейчас ведутся фасадные и отделочные работы, устройство инженерных сетей и кровли. Завершить ремонт планируют в июле.
"Ждем открытия с большим нетерпением, ждем большого актового и спортивного зала, просторных кабинетов. Надеемся, что в этом учебном году уже начнем обучение в обновленном здании", — поделилась жительница Химок Оксана Кисилёва, ее слова приводит пресс-служба.
Ход работ проверили глава городского округа Инна Федотова, директор гимназии Олеся Климачёва, заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, а также родители, педагоги и активные жители округа.
"После завершения ремонта в обновленную гимназию вернутся около 550 учеников 6-9 классов. Благодаря народной программе для них создадут современное и комфортное образовательное пространство. Народная программа — это живой механизм изменений, где ключевую роль играют сами жители. Контроль, участие и обратная связь позволяют делать проекты действительно нужными и востребованными", — подчеркнул Томашов.
Это уже третий корпус образовательного комплекса, который обновляется в рамках народной программы. В этом году в округе также завершат ремонт дошкольных отделений школы №8 и лицея №7, Лунёвской школы и колледжа "Подмосковье" на Юбилейном проспекте.
На 2026 год масштабные обновления запланированы во всем регионе. Специалисты проведут капитальный ремонт 48 школ и модернизируют 38 детских садов.
 
