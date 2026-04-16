Президент Кубы сделал ИИ-селфи с Фиделем Кастро на стенде RT в Гаване

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд RT на международном коллоквиуме "Патрия" в Гаване и сделал селфи с помощью технологий искусственного интеллекта с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро, сообщили в RT.
"Президент Кубы Мигель Диас-Канель пришел на стенд RT и сделал селфи с Фиделем Кастро. Это было на международном коллоквиуме "Патрия", - говорится в сообщении в Telegram-канале "RT на русском".
Уточняется, что на стенде RT установлен специальный аппарат, который с помощью нейросетей позволяет создать фото с Фиделем Кастро. Диас-Канель воспользовался технологией и сделал снимок.
Международный коллоквиум "Патрия" проходит ежегодно в Гаване по инициативе Союза журналистов Кубы и собирает представителей медиа и экспертного сообщества.
