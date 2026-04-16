Суд начал рассмотрение дела жителя Ивановской области о госизмене.

БРЯНСК, 16 апр – РИА Новости. Суд начал рассмотрение дела жителя Ивановской области, которого обвиняют в госизмене, работе на СБУ и сборе информации о российских оборонных предприятиях и местах расположения военных частей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Ивановский областной суд как суд первой инстанции начал в четверг рассмотрение уголовного дела жителя города Кинешма. Его обвиняют в государственной измене, а именно в шпионаже и оказании помощи сотрудникам СБУ в их работе против интересов безопасности России.
"Подсудимый обвиняется в том, что он… через сеть интернет связался с представителями СБУ, предложил свои услуги… Выполняя… поручения сотрудников СБУ, подсудимый осуществлял шпионаж, сообщая противнику информацию о местах расположения предприятий, осуществляющих деятельность в области оборонно-промышленного комплекса, периметре, ограждениях, способах проникновения на их территорию, графике работы, типе и предназначении выпускаемой ими продукции военного назначения, способах ее поставки, а также о местах расположения военных частей", - рассказала о сути предъявленного обвинения пресс-служба в своем канале на платформе Max.
Отмечается, что обвиняемый связался с представителями спецслужб Украины, находясь в Кинешме. При этом, как рассказали в пресс-службе, согласно обвинению, он планировал работать на СБУ за деньги и, предложив свои услуги, даже заполнил анкету.
"Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области", - добавили в пресс-службе суда.
