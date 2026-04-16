Рейтинг@Mail.ru
Представитель ЕК исключила любое ослабление антироссийских санкций
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 16.04.2026
Представитель ЕК исключила любое ослабление антироссийских санкций

Пиньо: ослабление антироссийских санкций не способствует сохранению давления

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Символика ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС исключает любое ослабление санкций в отношении России в настоящий момент, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
  • Пиньо считает, что кризис Ближнем Востоке дает России преимущества.
БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Европейский союз исключает любое ослабление санкций в отношении России на данном этапе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«
"В любом случае мы считаем, что любое ослабление санкций в отношении России на данном этапе не способствует сохранению давления", - заявила она, высказав мнение, что кризис на Ближнем Востоке дает России преимущества, "но, как бы это ни было парадоксально, это текущая реальность".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияБрюссельБлижний ВостокЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала