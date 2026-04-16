Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС исключает любое ослабление санкций в отношении России в настоящий момент, сообщила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
- Пиньо считает, что кризис Ближнем Востоке дает России преимущества.
БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Европейский союз исключает любое ослабление санкций в отношении России на данном этапе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
«
"В любом случае мы считаем, что любое ослабление санкций в отношении России на данном этапе не способствует сохранению давления", - заявила она, высказав мнение, что кризис на Ближнем Востоке дает России преимущества, "но, как бы это ни было парадоксально, это текущая реальность".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
