В Кировоградской области уничтожили несколько самолетов F-16 и Mirage

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Российские войска уничтожили несколько истребителей F-16 и Mirage в Кировоградской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"На аэродром Долгинцево прилетело, несколько самолетов — в хлам", — рассказал он.
Также удалось ликвидировать иностранных пилотов, уточнил Лебедев.
Кроме того, российские бойцы поразили аэродром в городе Александрии, где базировались более десяти вертолетов, почти все — европейского образца. Удар уничтожил шесть украинских летчиков, а сведения о потерях среди зарубежных инструкторов сразу засекретили, добавил он.
