"Азимут" с 29 апреля возобновит полеты в Тель-Авив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив из Минеральных Вод с 29 апреля, из Краснодара и Сочи - с 1 мая, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.