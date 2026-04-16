"Азимут" с 29 апреля возобновит полеты в Тель-Авив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр - РИА Новости. Авиакомпания "Азимут" возобновит полеты в Тель-Авив из Минеральных Вод с 29 апреля, из Краснодара и Сочи - с 1 мая, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Авиакомпания "Азимут" возобновляет выполнение рейсов в Тель-Авив из Минеральных Вод, полеты будут выполняться с 29 апреля с частотой 1 раз в неделю по средам. Далее, с 1 мая авиакомпания возобновит регулярные рейсы в Тель-Авив из Краснодара и Сочи", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полеты будут выполняться на регулярной основе в соответствии с расписанием.
В среду Росавиация сообщала, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7.00 по 1.00 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников, что привело к массовым отменам рейсов.
