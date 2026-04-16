Полосатый кускус Баранка поселилась в Московском зоопарке

Уточняется, что животное привезли в столичный зоопарк прошлой осенью. Несколько месяцев оно провело на карантине, а в апреле Баранку поселили в вольере, где ее могут увидеть посетители. Соседями нового питомца стали группа карликовых сумчатых летяг и самец щетинохвостого кенгуру по кличке Багет. Вольер для сумчатых оборудовали с учетом особенностей каждого вида - в нем размещены канаты, искусственные лианы, деревья и стебли бамбука.