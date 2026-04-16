Полосатый кускус Баранка поселилась в Московском зоопарке
11:37 16.04.2026
Полосатый кускус Баранка поселилась в Московском зоопарке

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыСамка полосатого кускуса по кличке Баранка в Московском зоопарке
Краткий пересказ ИИ
  • Самка полосатого кускуса по кличке Баранка поселилась в Московском зоопарке.
  • Она успешно прошла адаптацию и теперь живёт в вольере вместе с группой карликовых сумчатых летяг и самцом щетинохвостого кенгуру по кличке Багет.
  • В рацион Баранки входят папайя, ананас, яблоки, груши, бананы, виноград и насекомые.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самка полосатого кускуса по кличке Баранка поселилась в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, теперь можно увидеть полосатого кускуса. Это необычное сумчатое животное, населяющее тропические леса, обитает на деревьях и ведет ночной образ жизни", - говорится в сообщении.
Медоед Нео из Московского зоопарка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Медоед Нео из Московского зоопарка решил две головоломки
14 апреля, 15:41
Уточняется, что животное привезли в столичный зоопарк прошлой осенью. Несколько месяцев оно провело на карантине, а в апреле Баранку поселили в вольере, где ее могут увидеть посетители. Соседями нового питомца стали группа карликовых сумчатых летяг и самец щетинохвостого кенгуру по кличке Багет. Вольер для сумчатых оборудовали с учетом особенностей каждого вида - в нем размещены канаты, искусственные лианы, деревья и стебли бамбука.
"Мы очень рады, что Баранка успешно прошла адаптацию и теперь радует наших гостей. У нее миролюбивый и дружелюбный характер, поэтому она отлично уживается с соседями. Такой смешанный вольер - уникальная возможность показать, как разные виды сумчатых могут сосуществовать в природе и в условиях зоопарка", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что сейчас Баранка весит около 320 граммов. В ее рацион входят папайя, ананас, яблоки, груши, бананы, виноград, а также насекомые.
Манул Тимофей на солнце - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей проводит время на солнце
6 апреля, 09:05
 
