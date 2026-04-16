Главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель Западно-Сибирской железной дороги, подозреваемый в получении взяток на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской железной дороги получил от представителей коммерческих организаций взяток на сумму более 50 миллионов рублей, деньги передавались за общее покровительство фирмам, а также совершение в их пользу незаконных действий.
"Противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в СК.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, выявляют новые эпизоды преступных действий фигурантов и иных лиц.