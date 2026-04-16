Главу Западно-Сибирской железной дороги задержали по делу о взятках

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Задержан руководитель Западно-Сибирской железной дороги, подозреваемый в получении взяток на сумму более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

По данным следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года руководитель Западно-Сибирской железной дороги получил от представителей коммерческих организаций взяток на сумму более 50 миллионов рублей, деньги передавались за общее покровительство фирмам, а также совершение в их пользу незаконных действий.