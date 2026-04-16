"Сносят Вильнюс". В Литве смоделировали захват Прибалтики Россией - РИА Новости, 16.04.2026
19:15 16.04.2026
"Сносят Вильнюс". В Литве смоделировали захват Прибалтики Россией

Военнослужащий литовской армии во время учений. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Литве представили гипотетический сценарий, согласно которому Россия может вынудить страны Балтии капитулировать за 90 дней без ввода войск на их территорию.
  • Согласно отчету, Россия может начать атаку на Литву гиперзвуковыми ракетами и беспилотниками «Шахед», уничтожая ключевые объекты инфраструктуры, а затем выдвинуть ультиматум о принятии российской оккупации.
  • Авторы исследования отметили, что сценарий был смоделирован на основе подтвержденных характеристик вооружений, темпов производства военной техники и глобальных политических тенденций.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Литве представили гипотетический сценарий, согласно которому Россия может вынудить страны Балтии капитулировать всего за 90 дней без ввода войск на их территории, сообщает Defense News со ссылкой на исследование аналитического центра Baltic Defense Initiative.
"В 11 часов утра Россия начинает разрушительную атаку на правительство Литвы гиперзвуковыми ракетами, за которыми следует запуск более 170 000 беспилотников "Шахед" в течение следующих 60 дней. Они полностью сносят Вильнюс, уничтожая все мосты, электростанции, больницы и водоочистные сооружения в стране. <…> На 90-й день Москва выдвигает ультиматум: все три балтийских государства принимают российскую оккупацию — или следующими будут Рига и Таллинн", — утверждается в отчете.
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Предупреждение Минобороны России вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:02
Авторы исследования отметили, что этот сценарий был полностью смоделирован на основе подтвержденных характеристик вооружений, наблюдаемых темпов производства военной техники, а также зафиксированных глобальных политических тенденций.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Идея провалилась". На Украине выступили с заявлением о Путине
Вчера, 15:33
 
