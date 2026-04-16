Совокупных запасов топлива в "райском саду" — по самым оптимистическим прогнозам — на три месяца. Эти слова главного во французском нефтяном гиганте Total Патрика Пуянне вышли с пометкой "срочная новость".

Медийка тамошняя, как обычно, помня про текст, забыла упомянуть контекст. А месье Пуянне, человек серьезный и мало кого опасающийся, добавил: "Если в течение двух, максимум трех недель судоходство в Ормузском проливе не будет нормализовано, у нас у всех начнутся проблемы".

Какие такие проблемы в "райском саду" с его правами свободы передвижения всего и всех когда и куда угодно?

А вот какие.

Европа практически не производит авиакеросина (этот факт главе Total, естественно, отлично известен), у нее нет достаточных мощностей и для перегонки нефти на дизель. Поэтому вот это все поставляется — точнее, поставлялось — через Ормуз. Пока не было полыхающего и катастрофического конфликта, в "райском саду" считали нефтеперегонную отрасль "вредной, грязной и экологически неприемлемой". Total с этим был согласен. В результате "райский сад" уже сейчас сидит с диким дефицитом дизеля. И с авиакеросином по столь же диким ценам (1900 долларов за тонну против 750 долларов до начала войны). Но это лишь начало, дебют, так сказать, широко объявленной катастрофы: через три месяца, когда запасы и запасики в Европе исчерпают, не будет ни того, ни другого. Ни за какие деньги.

Сейчас мы видим, как "райский сад" со всеми его садовницами и садовниками судорожно ищет способ получить хоть три-четыре-пять миллионов баррелей. Где угодно. Их, этих бочек с нефтью, хоть обыщись, нет. И не будет. Азия, в отличие от Европы, готова (и предлагает) оставшимся поставщикам двойные, а то и тройные цены. Старый Свет этого сделать не может.

В этот момент стоит вспомнить, что весь свой адский дефицит Европа сконструировала собственными руками. Патрик Пуянне и его Total подчинились санкционному режиму и перестали де-факто импортировать во Францию наши энергоносители. Причина — защита нами наших национальных интересов в Донбассе. Возвращение исконных русских земель. Сбережение русских жизней. Причина — СВО.

Лицемерие, конечно, зашкаливает: та же Франция отчекрыжила в свое время от Италии Ниццу и Альпы. Но "это же Франция"! Где "колыбель всех прав и свобод", а где мы, лапотные и с медведем на поводке?

Истории, как и современности, свойственна ирония: именно французам, если в их геополитике ничего не изменится, придется пользоваться для снабжения самым необходимым гужевым транспортом, а перемещаться, пусть и на малые дистанции, либо индивидуально и верхом, либо коллективно и на дилижансе.

Нефть и тем более продукты нефтеперегонки не возникают из ничего и как итог заклинаний на собраниях политпросвета. Все это автомобильное топливо, хоть высокооктановый бензин, хоть простецкий дизель, хоть авиакеросин, их производство, НПЗ, их мощности — это всегда результат политических решений, принимаемых высшими национальными или наднациональными руководителями.

Европейцы, навыбирав во власть персонажей с гуттаперчевыми позвоночниками и такими же мозгами, обрекли себя не только на средневековый стиль жизни, когда требуется экономить на мытье, стирке, еде, поездках. Европейские обыватели, навыбирав себе макронов, мерцев и согласившись, чтобы жизненно важные для них решения принимали бы фон дер Ляйен и Кая Каллас, обрекли себя стать лишенцами. Которые не могут лишний раз постирать белье, купить продукты и поехать отдохнуть. Европейцы сами себе отрезали все фундаментальные права.

Те самые европейцы, которые испытывали наслаждение, когда им их медийка втюхивала, что "у русских скоро не будет никаких самолетов", что "у русской гражданской авиации нет будущего", что "русские не в состоянии организовать производство электронных чипов", что "русские умрут от голода". Естественно, "и от холода русские тоже сгинут".

Сейчас и сегодня, когда европейцы наблюдают за ежедневным вальсом ценников, когда власти такой страны, как Италия, вводят карточную систему снабжения аэропортов (Милан, Тревизо, Болонья, Венеция), нормируя заправку бортов авиакеросином, когда аграрии требуют финансовой помощи у завсегдатаев парижских политических салонов, и когда всем, даже самым последним, упоротым русофобам стало понятно, за кем не только моральное, но и экономическое преимущество, ни один из тех, кто обрек несколько сотен миллионов человек на невиданный социальный регресс, не пришел в себя. Не собрал в кулак волю и остатки достоинства и не сказал: "Мы — геростраты, мы разрушили цивилизацию, которую обязаны были сохранить. Мы это сделали только потому, что мы — придурки".

Сейчас и сегодня, когда решается судьба европейской (а значит, и нашей, поскольку Россия географически и культурно принадлежит этому континенту тоже) цивилизации, мы понимаем, что наши усилия по сохранению суверенитета и экономического самостоянья вознаграждены кратно.